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الصحة العالمية تجدد نداءها لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة بناء المستشفيات

4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت منظمة الصحة العالمية نداءها لوقف إطلاق النار لإدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة والمساعدة في إعادة بناء المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الذي دُمر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير.

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