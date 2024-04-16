Thursday, 18 April 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال

4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس انغرام، إن"الأجساد الممزقة والحياة المحطمة" لأطفال غزة هي شهادة على الوحشية التي تفرض عليهم، مشددة على أنه مع استشهاد أو إصابة طفل كل 10 دقائق، فإن السبيل الوحيد لوقف استشهاد وتشويه الأطفال هو وقف إطلاق النار.

MENAFN16042024000208011052ID1108102921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث