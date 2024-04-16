اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال

اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال
التاريخ
4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس انغرام، إن"الأجساد الممزقة والحياة المحطمة" لأطفال غزة هي شهادة على الوحشية التي تفرض عليهم، مشددة على أنه مع استشهاد أو إصابة طفل كل 10 دقائق، فإن السبيل الوحيد لوقف استشهاد وتشويه الأطفال هو وقف إطلاق النار.
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