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صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

4/16/2024 3:16:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس امناء متحف دبابات الملكي برئاسة المستشار الخاص لجلالة الملك / ناظر الخاصة الملكية.
ونصت الإرادة على عضوية المذكورين تاليا:
- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة / نائبا للرئيس للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية
- أمين عمان / عضوا
- مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / عضوا
- أمين متحف الدبابات الملكي / عضوا
- رجا حنا غرغور / عضوا




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