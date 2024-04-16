حكومة غزة: الاحتلال يسعى لإخلاء بيت حانون وجباليا

حكومة غزة: الاحتلال يسعى لإخلاء بيت حانون وجباليا
التاريخ
4/16/2024 3:16:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخلاء بيت حانون وشرقي جباليا في جريمة جديدة تحت غطاء مدفعي عنيف.
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