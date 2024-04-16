حزب الله يعلن قـصـف مواقع إسرائيلية

حزب الله يعلن قـصـف مواقع إسرائيلية
التاريخ
4/16/2024 3:16:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله قصفه لموقع السماقة وثكنة زبدين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما قال إنه قصف قاعدة بيت هيلل بصواريخ كاتيوشا.
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