البرتغال تستدعي سفير إيران بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علمها

البرتغال تستدعي سفير إيران بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علمها
التاريخ
4/16/2024 3:16:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استدعت الخارجية البرتغالية الثلاثاء، السفير الإيراني لدى لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل ردًا على استهداف قنصلية طهران في دمشق، ومطالبة بالإفراج عن سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي احتجزتها طهران نهاية الأسبوع الماضي في مياه الخليج.
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