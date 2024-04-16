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البرتغال تستدعي سفير إيران بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علمها

4/16/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استدعت الخارجية البرتغالية الثلاثاء، السفير الإيراني لدى لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل ردًا على استهداف قنصلية طهران في دمشق، ومطالبة بالإفراج عن سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي احتجزتها طهران نهاية الأسبوع الماضي في مياه الخليج.

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