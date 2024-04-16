الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا بغزة

الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا بغزة
التاريخ
4/16/2024 3:16:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 1.7 مليون فلسطيني هُجّروا قسرا داخل قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المدمر منذ أكثر منذ 6 أشهر.
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