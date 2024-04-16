إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى

إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى
التاريخ
4/16/2024 3:16:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بينما اتهمت تل أبيب اللجنة بـ "معاداة السامية".
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