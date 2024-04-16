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إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى

4/16/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بينما اتهمت تل أبيب اللجنة بـ "معاداة السامية".

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