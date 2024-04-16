8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة

8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة
التاريخ
4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة بحي التفاح وسط مدينة غزة.
ودان مكتب الإعلام الحكومي في غزة جريمة الاحتلال بقصف سيارة الشرطة خلال مهامهم الاعتيادية في تنظيم السوق وحركة المواطنين.
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