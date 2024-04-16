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8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة

4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة بحي التفاح وسط مدينة غزة.

ودان مكتب الإعلام الحكومي في غزة جريمة الاحتلال بقصف سيارة الشرطة خلال مهامهم الاعتيادية في تنظيم السوق وحركة المواطنين.

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