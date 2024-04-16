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الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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