تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء
التاريخ
4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
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