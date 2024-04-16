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تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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