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البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين

4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن "البرلمان تبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية".

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