البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين

البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين
التاريخ
4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن "البرلمان تبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية".
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