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بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

4/16/2024 3:16:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة .


وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية( بترا )، اليوم الثلاثاء، ان هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء اثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.

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