بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة .
وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية( بترا )، اليوم الثلاثاء، ان هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء اثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.
MENAFN16042024000208011052ID1108102516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.