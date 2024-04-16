بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية( بترا )، اليوم الثلاثاء، ان هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء اثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.

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