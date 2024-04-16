مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق
التاريخ
4/16/2024 3:16:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك وجمعية الفنادق الأردنية، اليوم الثلاثاء ، مذكرة تفاهم تُعنى بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ المشاريع المشتركة لتطوير معايير جودة الأداء وزيادة تنافسية القطاع الفندقي السياحي.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن جمعية الفنادق نائب رئيس مجلس إدارتها حسين هلالات .
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