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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

4/16/2024 3:16:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك وجمعية الفنادق الأردنية، اليوم الثلاثاء ، مذكرة تفاهم تُعنى بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ المشاريع المشتركة لتطوير معايير جودة الأداء وزيادة تنافسية القطاع الفندقي السياحي.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن جمعية الفنادق نائب رئيس مجلس إدارتها حسين هلالات .

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