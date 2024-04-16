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الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

4/16/2024 3:16:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين من خلال البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة حول عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنه واستقراره.
وجدد المبيضين التأكيد على أن استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى.
وبين المبيضين، الثلاثاء، "نحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من زمان".
وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأردنيين في الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا.
وأكد المبيضين أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة ، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.
وأشار إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.













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