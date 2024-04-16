اردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب

اردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب
التاريخ
4/16/2024 3:16:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم الذي شنته إيران على كيان الاحتلال.
وقال إردوغان في مقابلة متلفزة إن "المسؤول الرئيسي عن التوتر الذي ساد قلوبنا مساء 13 نيسان/أبريل هو نتنياهو وإدارته الدموية".
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