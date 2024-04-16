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اردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب

4/16/2024 3:16:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم الذي شنته إيران على كيان الاحتلال.
وقال إردوغان في مقابلة متلفزة إن "المسؤول الرئيسي عن التوتر الذي ساد قلوبنا مساء 13 نيسان/أبريل هو نتنياهو وإدارته الدموية".

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