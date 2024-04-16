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اكتشاف أكبر ثقب أسود نجمي في مجرتنا

4/16/2024 3:07:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رصد التلسكوب الفضائي الأوروبي «غايا» المخصص لرسم خرائط درب التبانة أضخم ثقب أسود نجمي جرى رصده على الإطلاق داخل مجرة درب التبانة، وهو ذو كتلة قياسية تفوق كتلة الشمس بـ 33 مرة، وذلك في اكتشاف غير مسبوق في مجرتنا، على ما ذكرت دراسة نشرت أمس.
وينتمي الجسم المسمى «غايا بي اتش 3»، والذي يقع على بعد ألفي سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقاب، إلى عائلة الثقوب السوداء النجمية التي تنتج عن انهيار النجوم الضخمة في نهاية حياتها. وهذه الثقوب أصغر بكثير من الثقوب السوداء الهائلة الموجودة وسط المجرات، والتي لا يعرف سيناريو تكوينها.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أوضح باسكوالي بانوزو، وهو باحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية بمرصد «باريس - بي اس ال» والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة بمجلة «أسترونومي أند أستروفيزيكس ليترز»، أن اكتشاف «غايا بي اتش 3» كان «عن طريق الصدفة».
وكان العلماء من «كونسورتيوم غايا»، وهي مجموعة من منظمات علمية وتكنولوجية، يمسحون أحدث بيانات وفرها المسبار، بهدف نشر الكاتالوغ التالي عام 2025، عندما عثروا على نظام نجمي ثنائي معين.
وقال بانوزو «رأينا نجما أصغر بقليل من الشمس (نحو 75% من كتلتها) وأكثر سطوعا، يدور حول جسم غير مرئي»، يمكن رصده من خلال الاضطرابات التي يتعرض لها.
ويعطي التلسكوب الفضائي موقع النجوم في السماء بصورة دقيقة جدا، لذا تمكن علماء الفلك من تحديد خصائص المدارات وقياس كتلة الجسم المرافق للنجم وغير المرئي. ويتخطى حجم هذه الكتلة حجم الشمس بـ 33 مرة.
وبفضل عمليات مراقبة إضافية من التلسكوبات الأرضية جرى التأكد من أن الجسم عبارة عن ثقب أسود ذي كتلة أكبر بكثير من كتلة الثقوب السوداء ذات الأصل النجمي المعروفة في درب التبانة والتي يتراوح حجم كتلتها بين 10 و20 مرة كتلة الشمس.

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