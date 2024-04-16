أمطار غزيرة تغرق الشوارع في عدد من دول الخليج

(MENAFN
- Al-Anbaa) تساقطت أمطار غزيرة في عدد من دول الخليج، ما أدى إلى فيضانات ودفع إلى العمل والدراسة من بعد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 وفاة، معظمهم أطفال.
وفي الإمارات، غرقت طرق رئيسية بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي. وصباحا ألغي عدد من الرحلات في دبي. وأعلنت شركة «مطارات دبي» على حسابها على منصة «إكس» إنه «تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى».
وتوقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل «إلا في حالات الضرورة القصوى». وتعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.
ودعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات «إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات... والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه»، متوقعا أن تستمر العاصفة حتى اليوم.
وسجلت بعض المناطق الداخلية في البلاد ذات المناخ الصحراوي أكثر من 80 ملم من الأمطار، لتقترب من المعدل السنوي البالغ حوالى 100 ملم.
وفي البحرين أيضا، اجتاحت مياه الفيضانات، الطرقات ومنازل منخفضة وألحقت أضرارا بالمحلات والمنازل والسيارات. كما أغلقت السلطات عددا من الشوارع والطرقات والأنفاق احترازيا، وتم تحويل الحركة إلى شوارع أخرى.
وعلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بعد أمس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وفي السعودية، نشرت قناة «الإخبارية» الحكومية مقاطع فيديو تظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.
ووصلت العاصفة إلى هذه الدول أمس علما أنها تضرب منذ الأحد سلطنة عمان حيث تسببت السيول في مصرع 18 شخصا ومحاصرة العشرات.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن قطاع البحث والإنقاذ أمس أنه تم العثور على جثة رضيع «ليرتفع عدد الوفيات إلى 18» مشيرا إلى أن البحث جار عن مفقودين آخرين.
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