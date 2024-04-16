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أمطار غزيرة تغرق الشوارع في عدد من دول الخليج

4/16/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تساقطت أمطار غزيرة في عدد من دول الخليج، ما أدى إلى فيضانات ودفع إلى العمل والدراسة من بعد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 وفاة، معظمهم أطفال.
وفي الإمارات، غرقت طرق رئيسية بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي. وصباحا ألغي عدد من الرحلات في دبي. وأعلنت شركة «مطارات دبي» على حسابها على منصة «إكس» إنه «تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى».
وتوقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل «إلا في حالات الضرورة القصوى». وتعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.
ودعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات «إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات... والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه»، متوقعا أن تستمر العاصفة حتى اليوم.
وسجلت بعض المناطق الداخلية في البلاد ذات المناخ الصحراوي أكثر من 80 ملم من الأمطار، لتقترب من المعدل السنوي البالغ حوالى 100 ملم.
وفي البحرين أيضا، اجتاحت مياه الفيضانات، الطرقات ومنازل منخفضة وألحقت أضرارا بالمحلات والمنازل والسيارات. كما أغلقت السلطات عددا من الشوارع والطرقات والأنفاق احترازيا، وتم تحويل الحركة إلى شوارع أخرى.
وعلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بعد أمس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وفي السعودية، نشرت قناة «الإخبارية» الحكومية مقاطع فيديو تظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.
ووصلت العاصفة إلى هذه الدول أمس علما أنها تضرب منذ الأحد سلطنة عمان حيث تسببت السيول في مصرع 18 شخصا ومحاصرة العشرات.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن قطاع البحث والإنقاذ أمس أنه تم العثور على جثة رضيع «ليرتفع عدد الوفيات إلى 18» مشيرا إلى أن البحث جار عن مفقودين آخرين.

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