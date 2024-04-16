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وفاة شخص على السابع واختناق على السادس بفعل تصادم بين 6 مركبات

4/16/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تسبب حادث تصادم بين 6 سيارات على طريق الدائري السادس السريع باتجاه محافظة الجهراء، في اختناق مروري وتعطل حركة السير ووقوع إصابة لشخص تم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وكان بلاغ ورد ظهر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري السادس السريع باتجاه الجهراء، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن حادث تصادم وقع بين 6 سيارات، مما تسبب في إصابة شخص تم نقله بسيارة الإسعاف، بالإضافة إلى التسبب في اختناق مروري وتعطل حركة السير، فتم سحب السيارات المتصادمة من الطريق وتسهيل حركة السير، ومن ثم إحالة أطراف الحادث إلى الجهة المختصة.
من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم على طريق الدائري السابع، عن حالة وفاة وتعامل رجال الإطفاء والمرور مع الحادث وسجلت قضية.

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