وفاة شخص على السابع واختناق على السادس بفعل تصادم بين 6 مركبات

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
تسبب حادث تصادم بين 6 سيارات على طريق الدائري السادس السريع باتجاه محافظة الجهراء، في اختناق مروري وتعطل حركة السير ووقوع إصابة لشخص تم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.
وكان بلاغ ورد ظهر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري السادس السريع باتجاه الجهراء، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن حادث تصادم وقع بين 6 سيارات، مما تسبب في إصابة شخص تم نقله بسيارة الإسعاف، بالإضافة إلى التسبب في اختناق مروري وتعطل حركة السير، فتم سحب السيارات المتصادمة من الطريق وتسهيل حركة السير، ومن ثم إحالة أطراف الحادث إلى الجهة المختصة.
من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم على طريق الدائري السابع، عن حالة وفاة وتعامل رجال الإطفاء والمرور مع الحادث وسجلت قضية.
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