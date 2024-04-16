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شيرين تعود لإحياء حفلات الصيف

4/16/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعود الفنانة شيرين عبدالوهاب لموسم حفلات الصيف بعد غياب طوال الفترة الماضية، حيث تحيي خلال الفترة المقبلة عدة حفلات غنائية في مصر ودول عربية وأوروبية، ستبدأها بحفل في تركيا خلال أغسطس المقبل.
ونشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» بوستر الحفل، وعلقت: «انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبدالوهاب في إسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024».
من جهة أخرى، تعكف شيرين، حسب مجلة «لها»، على الانتهاء من تحضيرات وتسجيلات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال أسابيع قليلة، بجانب تصويرها فيلما تسجيليا عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

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