شيرين تعود لإحياء حفلات الصيف

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعود الفنانة شيرين عبدالوهاب لموسم حفلات الصيف بعد غياب طوال الفترة الماضية، حيث تحيي خلال الفترة المقبلة عدة حفلات غنائية في مصر ودول عربية وأوروبية، ستبدأها بحفل في تركيا خلال أغسطس المقبل.
ونشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» بوستر الحفل، وعلقت: «انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبدالوهاب في إسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024».
من جهة أخرى، تعكف شيرين، حسب مجلة «لها»، على الانتهاء من تحضيرات وتسجيلات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال أسابيع قليلة، بجانب تصويرها فيلما تسجيليا عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.
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