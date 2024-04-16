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بالفيديو ابرا كدابرا 2 ومازال الإبداع مستمرا

4/16/2024 3:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
لن أكلّ أو أملّ من مقولتي «إن أرض الكويت لا تنضب أبدا من المواهب» كلما شاهدت عملا فنيا مبهرا يحمل فكرا وإبداعا ورؤية مختلفة عن الآخرين، وهذا الكلام ينطبق حرفيا على الفنان الشاب الشامل بدر الشعيبي وفريق «ترند برودكشن» فهو من النجوم أصحاب المواهب الحقيقية، فالشعيبي يعد واحدا من أهم المواهب الفنية التي نجحت في صناعة شكل جديد للمسرح الغنائي الاستعراضي على المستوى الخليجي والعربي، حيث حضرت له مؤخرا مسرحيته الجديدة «ابرا كدابرا 2» وهي الجزء الثاني لمسرحية «ابرا كدابرا» التي قدمها العام الماضي، والحقيقة لا ادري ماذا سيقدم بدر الشعيبي العام المقبل؟ لأنه قدم في هذه المسرحية كل شيء من عناصر إبهار غير مسبوقة من ديكور صممه عدنان المويل، والإضاءة لعبدالله النصار، وموسيقى واستعراض من تصميم فرج الفرحان، وغناء وأداء تمثيلي واستغلال الشاشات على المسرح مع حركة الممثلين، تمت بشكل احترافي بمعنى الكلمة من قبل مخرج الشاشات محمد عادل البلوشي، فكل تلك العناصر صاغها الشعيبي كمخرج باحترافية لتقديم مسرح استعراضي غنائي بصورة سينمائية، ندر تقديمه، لكلفته المالية العالية من ناحية، ومن ناحية أخرى لعدم توافر مسارح مجهزة لمثل هذه النوعية من الفنون، وهذا يحسب لشركة «ترند برودكشن» وللمشرف العام عن العمل الفنان والمنتج عبدالرحمن اليحيوح الجندي المجهول لكل نجاحات الشركة.
الجزء الأول الذي عرض العام الماضي من «ابرا كدابرا» شهد صراعا بين فرقتين مسرحيتين انتهى بتحالفهما معا لتقديم اعمال مشتركة، فيما يشهد الجزء الجديد محاربتهم والتصدي للفن الذي يقدمونه من قبل احد الضباط في المدينة والذي يصدر قرارا بهدم المسرح واستبداله بمواقف للسيارات، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال بعد الساعة العاشرة مساء ليلجأ أعضاء الفرقة إلى تقديم عملهم بشكل سري بعيدا عن اعين الشرطة، لكن بسبب «وشاية» من احد عمال النظافة الخائنين يتم القبض عليهم فيشعرون بمرارة الخيانة، ويصبحون اسرى الثقة المهزومة بينهم، وهنا يظهر نجم فرقة «ميامي» خالد الرندي عبر الشاشات وهو يقدم اغنية مؤثرة تذكرهم ببدايتهم ونجاحاتهم السابقة معا، وان قوتهم في صداقتهم، وألا يسمحوا للشك وسوء الظن بأن يتمكن منهم.
ويطلب أعضاء الفرقة من الضابط الذي امر بهدم المسرح ان يحضر العرض المسرحي وان يعتبره العرض الأخير لهم على ان يتخذ قراره النهائي عقب مشاهدته، لتكون المفاجأة بأنه اعجب بالعمل خصوصا انه لامسه على المستوى الشخصي، ويسمح لهم بالاستمرار في تقديم عروضهم، ويتراجع عن هدم المسرح.
هذا باختصار قصة المسرحية القريبة من القلب، والتي تستمع بمشاهدتها، وترغب الاذن في معاودة سماع ألحانها وموسيقاها عقب انتهاء العرض، وهذا يحسب بلا شك لبدر الشعيبي وللكاتبة مريم نصير ولنجوم العمل بداية من النجم يعقوب عبدالله، مرورا بالنجوم الشباب الذين اشعلوا المسرح حماسا ومتعة بأدائهم المتميز، وهم: فرح الصراف وناصر عباس وفهد الصالح ورهف محمد وعبدالرحمن اليحيوح وميثم الحسيني وضاري الرشدان وفيصل فريد وعبدالرحمن الفهد وهاني الهزاع وريان دشتي ونور محمود وعبدالله الشطي، الذين قدموا عملا مميزا يستحق الإشادة لعناصره المتكاملة، نصا وموسيقى وأداء وسينوغرافيا وإخراجا، بالإضافة إلى الأزياء الرائعة من تصميم «سبا وفاطمة العازمي» والديكورات والأكسسوارات.
ومن عوامل النجاح أيضا الموسيقى والأغاني التي احتواها العرض، ففي هذا العمل أثبت بدر الشعيبي انه ملحن عبقري بمعنى الكلمة، شاركه الشاعر المتميز محمد الشريدة الذي كتب النص الغنائي، والتأليف والتوزيع الموسيقي للفنان القدير ربيع الصيداوي والإشراف الموسيقي على العمل لهادي خميس.

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