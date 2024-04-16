Thursday, 18 April 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


110 مليارات دولار ثروات أغنى 25 شخصا أعمارهم دون 33 عاما!

4/16/2024 3:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعـد الشيخوخــة السكانية في جميع أنحاء العالم لنقل تريليونات من الثروة سنويا، ففي الولايات المتحدة وحدها، يحتفظ جيل طفرة المواليد والأجيال الأكبر سنا بجزء كبير من الثروة العائلية، ومن المتوقع أن ينقلوها إلى أحفادهم.
وفي قائمة أغنى 25 شخصا، الذين تبلغ أعمارهم 33 عاما أو أقل يبلغ إجمالي صافي ثرواتهم مجتمعة 110 مليارات دولار، ومن بينهم رواد أعمال عصاميون مثل إيفان شبيغل (33 عاما) من Snap، وبن فرانسيس (31) من Gymshark، وبالمر لوكي (31) من Oculus VR.
ومع ذلك، فإن غالبية هؤلاء المليارديرات الشباب ورثوا ثرواتهم، مما يمثل تحولا ملحوظا. ولأول مرة منذ عام 2009، ورث كل ملياردير تحت سن الثلاثين ثروته، مما يشير إلى بداية «انتقال الثروة الكبير»، وفقا لما نشره «Ceoworld».
وفي حين أن معظم المليارديرات الأصغر سنا هم ورثة، إلا أن هناك استثناء ملحوظا يأتي من اليابان. شونساكو ساغامي (33 عاما) هو رجل أعمال عصامي دفعته شركته M&A Research Institute Holdings إلى مرتبة المليارديرات مع زيادة في أسهمها بنسبة 800%.
وبرزت البرازيلية ليفيا فويجت (19 عاما) كأصغر مليارديرة على مستوى العالم، وذلك بفضل حصتها في شركة WEG، في حين ورث الأخوان ميستري الأيرلنديان (25 و27 عاما) ثروة كبيرة من شركة Tata Sons. وانضم إلى القائمة العديد من القادمين الجدد بسبب الميراث، ومن بينهم الإيطالي كليمنتي ديل فيكيو (19 عاما) والألمانية صوفي لويز فيلمان (29 عاما).

MENAFN16042024000130011022ID1108102400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث