المركزي يمدد أوقات عمل نظام تسوية المدفوعات حتى 6 45 مساء

المركزي يمدد أوقات عمل نظام تسوية المدفوعات حتى 6 45 مساء
التاريخ
4/16/2024 3:07:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن تمديد جديد لأوقات العمل بنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)، وذلك لمدة ساعة إضافية بنهاية يوم العمل، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، حيث سيتيح التمديد الجديد لعملاء البنوك تنفيذ تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية الإلكترونية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6:45 مساء. وأوضح البنك أن القرار يأتي بهدف تعزيز جودة الخدمات المالية، وتلبية احتياجات الشرائح المتعددة من العملاء، بالإضافة إلى خدمة جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
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