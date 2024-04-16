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المركزي يمدد أوقات عمل نظام تسوية المدفوعات حتى 6 45 مساء

4/16/2024 3:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن تمديد جديد لأوقات العمل بنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)، وذلك لمدة ساعة إضافية بنهاية يوم العمل، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، حيث سيتيح التمديد الجديد لعملاء البنوك تنفيذ تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية الإلكترونية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6:45 مساء. وأوضح البنك أن القرار يأتي بهدف تعزيز جودة الخدمات المالية، وتلبية احتياجات الشرائح المتعددة من العملاء، بالإضافة إلى خدمة جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

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