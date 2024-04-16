أجيليتي تهوي بمؤشرات بورصة الكويت ومليار دينار خسائر



مؤشرا السوق الأول والعام للبورصة عند أدنى مستوى منذ بداية يناير الماضي.. بسبب «أجيليتي»

مبيعات قياسية على السهم ليستحوذ على 62.27 مليون دينار من السيولة بنسبة 62.5% من الإجمالي

«أجيليتي» لم تفصح عما يتعلق بالإدراج في سوق أبوظبي من بيانات مالية.. متجاهلة الشفافية والحوكمة

1.1 مليار دينار قروض «أجيليتي».. فهل تنتقل بإدراج الشركة الجديدة إلى أبوظبي أم ستظل بالكويت؟!

انتهاء استحقاق السهم بجلسة أمس.. وإدراج شركة جديدة في أبوظبي 2 مايو وراء التراجع الكبير مبيعات الصناديق الاستثمارية بدأت من رمضان لعدم قدرتها على شراء أو بيع سهم مدرج خارج الكويت



شريف حمدي

تسببت المبيعات الكبيرة التي تعرض لها سهم «أجيليتي» في جلسة تعاملات أمس في انخفاضات كبيرة بمؤشرات بورصة الكويت، ليسجل مؤشر السوق الأول أدنى مستوى له منذ 2 يناير الماضي، كما سجل مؤشر السوق العام أدنى مستوى له منذ 3 يناير الماضي، وجراء هذه التداولات خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت أكثر من مليار دينار بنسبة انخفاض 2.5% لتهوي القيمة الرأسمالية للسوق إلى 40.76 مليار دينار تراجعا من مستوى 41.83 مليار دينار أول من أمس.

وتراجعت بورصة الكويت أمس بشكل كبير في ظل التعديلات التي طرأت على سعر سهم شركة أجيليتي، والانفصال عن إحدى وحداتها المملوكة، أجيليتي جلوبال التي من المقرر إدراجها في سوق أبوظبي المالي بتاريخ 2 مايو المقبل، حيث تأثر السوق بالجدول الزمني لاستحقاقات توزيعات بعض الأسهم الكبرى بينها «أجيليتي».

وتراجع سهم شركة «أجيليتي» أمس بنسبة 44.3% ليغلق عند مستوى 286 فلساً هبوطاً من سعر 514 فلساً.

وعزت أوساط استثمارية لـ «الأنباء» التوسع في بيع سهم «أجيليتي» إلى عدة أسباب وهي كالتالي:

٭ حددت «أجيليتي» الجدول الزمني لتوزيعات الاسهم، وبناء عليه فإن أمس (الثلاثاء) كان أول يوم لتداول السهم دون ان يكون محملا بالأرباح، وأن تاريخ الاستحقاق هو 18 أبريل الجاري.

٭ وافق أمس الثلاثاء تاريخ استحقاق/ تفسيخ السهم من توزيعات نقدية بقيمة 10 للسهم بالإضافة إلى توزيعات عينية تقدر قيمتها بـ 800 مليون دينار وهي تمثل 49% من القيمة الدفترية لشركة اجيليتي جلوبال بي ال سي.

٭ تعتزم «أجيليتي» إدراج جلوبال بي ال سي في سوق أبوظبي بتاريخ 2 مايو المقبل، وبناء على ذلك بدأت عمليات بيع السهم من قبل صناديق الاستثمار خلال رمضان لأنه لا يسمح لها بالتداول إلا في الاسهم الكويتية وفقا لنظامها الأساسي، وبالتالي قام المتداولون ببيع سهم «اجيليتي» أمس في سوق الكويت المالي قبل انقسام السهم وإدراجه في سوق أبوظبي.

٭ «أجيليتي» لم تلتزم في الإفصاح بما يتعلق بالإدراج في سوق أبوظبي من بيانات مالية.. متجاهلة الشفافية والحوكمة. وأفادت المصادر الاستثمارية بأن شركة «أجيليتي» لم تعلن عن الانقسام الذي يتطلب وفقا للوائح معلومات تتمثل في ميزانيات وبيانات مالية، متسائلة «هل سوق أبوظبي سيدرج الشركة الجديدة بدون هذه الميزانيات والبيانات.. وإذا كانت الإجابة لا وان شركة «اجيليتي» ستقدم هذه المعلومات المالية لسوق أبوظبي شريطة الإدراج، فكان من الأولى ان يطلع عليها المساهمون في الكويت».

كما تساءلت المصادر عن مصير القروض على «أجيليتي» والتي تقدر بـ 1.1 مليار دينار وهي قروض تحمل فوائد.. هل هذه المطلوبات ستنقل إلى سوق أبوظبي أم ستظل محملة على شركة اجيليتي في الكويت.

وأضافت ان المستثمرين في الكويت انتابتهم حالة من اللغط والتشويش هل يحتفظون بالسهم أم يشترونه أم يبيعونه، لذا فضلوا البيع كما هو حال الصناديق الاستثمارية التي اغلبها وليس جميعها وفقا لنظامها الأساسي لا تستطيع الاستثمار إلا داخل الكويت كما هو مذكور اعلاه. وكانت «اجيليتي» أعلنت في 27 مارس الماضي عن عزمها إدراج الشركة الجديدة وكان حريا بها ان تفصح عن كافة البيانات كي لا يتعرض المتعاملون لهذه الحالة من الارتباك على مدار الجلستين الماضيتين.

وبالعودة لأداء مؤشرات ومتغيرات البورصة في جلسة أمس، فقد ارتفعت السيولة أمس لأعلى مستوى لها منذ جلسة 23 مايو 2023، بقيمة بلغت 100.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع 35.6%، وجاءت «أجيليتي» في الصدارة بـ 62.٢٧ مليون دينار ليستحوذ السهم على ٦٢٫٥% من إجمالي سيولة البورصة أمس، تلاه سهم بيتك بـ 8.7 ملايين دينار، ثم سهم الوطني 3.7 ملايين دينـار، ثـم سهـم وطنيــة بـ 2.7 مليون دينار، وسهم زين بـ 2.3 مليون دينار.

وارتفعت احجام التداول أمس بنسبة 114% بكميات اسهم متداولة 364 مليون سهم ارتفاعا من 170 مليون سهم أول من أمس، وبلغت تداولات سهم «أجيليتي» 206.8 ملايين سهم نفذت من خلال 14.148 صفقة.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنسبة 2.7% بخسائر 213 نقطة ليصل المؤشر إلى 7569 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 1.5% بخسائر 89.5 نقطة ليصل إلى 5782 نقطة، ليتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5% بخسائر 180 نقطة ليصل إلى 6930 نقطة.

من جهة ثانية، سيطرت الانخفاضات على جميع أسواق الخليج حيث بلغت الخسائر السوقية 52.09 مليار دولار، إذ سجل السوق السعودي أكبر انخفاض بنحو 41.84 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بـ3.48 مليارات دولار، وسوق الكويت بنحو 3.46 مليارات دولار، ثم دبي بـ2.38 مليار دولار، وسوق قطر بـ0.98 مليار دولار، ثم عمان بـ0.03 مليار دولار والبحرين 0.02 مليار دولار.