الكهرباء تفعل حملتها التوعوية لترشيد الاستهلاك في مدارس التربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المرحلة الثانية من الحملة التوعوية مع وزارة التربية بتفعيل المحاضرات الصباحية في 30 مدرسة حتى نهاية العام الدراسي بهدف حث الطلبة على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ضمن خطة الوزارة للترشيد مع انتهاء موسم الشتاء.
وقالت الوزارة إن التعاون مع «التربية» يأتي ضمن خطة الشراكة المتجددة للتوعية بترشيد الاستهلاك وأهميته بالنسبة للوزارة من خلال سلسلة البرامج التوعوية التي تقدمها لجنة إعداد استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الوزارة والفرق المنبثقة عنها.
وأشارت إلى أن فريق الوزارة المختص المشكل من مهندسين ومهندسات قاموا بتنظيم عدة محاضرات توعوية لطلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية والتي تستهدف رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة تجاه الخدمات التي تقدمها الوزارة والمتعلقة بالكهرباء والماء.
وبينت أن فريق الوزارة قام بتغطية 11 مدرسة خلال المرحلة الأولى من تلك الحملة، حيث قدم العديد من المحاضرات ذات المواضيع المختلفة المتعلقة بالترشيد في تلك المدارس بمختلف محافظات البلاد.
وشكرت الوزارة وزارة التربية والتعليم، متمثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة على تعاونهم واستقبالهم لفريق الوزارة من أجل تقديم محاضرات ترتقي بالفكر التوعوي لدى طلاب المدارس المستهدفة من تلك الحملات التي تخدم الوزارة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والماء تحرص من خلال حملاتها التوعوية في مختلف الوسائل على التأكيد على أن الكل شريك في تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف وعلى أهمية ترشيد الاستهلاك لتصل الخدمات إلى المستهلكين دون انقطاع.
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