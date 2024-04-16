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الكهرباء تفعل حملتها التوعوية لترشيد الاستهلاك في مدارس التربية

4/16/2024 3:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المرحلة الثانية من الحملة التوعوية مع وزارة التربية بتفعيل المحاضرات الصباحية في 30 مدرسة حتى نهاية العام الدراسي بهدف حث الطلبة على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ضمن خطة الوزارة للترشيد مع انتهاء موسم الشتاء.
وقالت الوزارة إن التعاون مع «التربية» يأتي ضمن خطة الشراكة المتجددة للتوعية بترشيد الاستهلاك وأهميته بالنسبة للوزارة من خلال سلسلة البرامج التوعوية التي تقدمها لجنة إعداد استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الوزارة والفرق المنبثقة عنها.
وأشارت إلى أن فريق الوزارة المختص المشكل من مهندسين ومهندسات قاموا بتنظيم عدة محاضرات توعوية لطلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية والتي تستهدف رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة تجاه الخدمات التي تقدمها الوزارة والمتعلقة بالكهرباء والماء.
وبينت أن فريق الوزارة قام بتغطية 11 مدرسة خلال المرحلة الأولى من تلك الحملة، حيث قدم العديد من المحاضرات ذات المواضيع المختلفة المتعلقة بالترشيد في تلك المدارس بمختلف محافظات البلاد.
وشكرت الوزارة وزارة التربية والتعليم، متمثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة على تعاونهم واستقبالهم لفريق الوزارة من أجل تقديم محاضرات ترتقي بالفكر التوعوي لدى طلاب المدارس المستهدفة من تلك الحملات التي تخدم الوزارة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والماء تحرص من خلال حملاتها التوعوية في مختلف الوسائل على التأكيد على أن الكل شريك في تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف وعلى أهمية ترشيد الاستهلاك لتصل الخدمات إلى المستهلكين دون انقطاع.

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