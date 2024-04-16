جامعة الكويت الموافقة على ضوابط صرف مكافآت المدربين والمشرفين الخارجيين على طلبة التدريب العملي بالحقوق

MENAFN - Al-Anbaa) ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان الجامعة وافقت على مقترح ضوابط صرف مكافآت المدربين والمشرفين الخارجيين على طلبة التدريب العملي بكلية الحقوق وذلك بعد وضع ضوابط عليها في السابق من قبل الجهات الرقابية وعدم الاعتماد على المادة (13) من اللائحة المالية بالجامعة كأساس للصرف لاسيما في ظل اعتماد وزارة المالية لتلك المستحقات بميزانية الجامعة السنوية.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر في جامعة الكويت أن الجامعة دعت جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة وموظفيها لمن يرغب في التقدم بطلب الإجازة الصيفية والتي تمنح لغير أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، إلى ضرورة تحديد مدة الإجازة الصيفية بحد أقصى 60 يوما سنويا خلال الفترة من 1/5 حتى 15/9، وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الموظفين الذين تستدعي حاجة العمل تواجدهم على رأس عملهم خلال فترة الإجازة الصيفية ترصد لهم إجازات دورية وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن بدلا من الإجازات الصيفية.

وأشارت إلى انه كل من لم يتقدم بطلب إجازة صيفية أو طلب تحويل الإجازات الصيفية إلى دورية يعتبر في إجازة صيفية لمدة لا تتجاوز 60 يوما تنتهي بتاريخ 15/9/2024، مؤكدة أن كل من تم التصريح له أو تقدم بطلب إجازة مرافقة مريض بالخارج خلال الفترة من 1/9/2024 حتى 15/9/2024 فيتم الترصيد له بإجـازة اعـتـيادية وفقا للقواعد المنظمة لذلك ولا يستحق إجازة صيفية (60 يوما) خلال العام الجامعي الحالي (2023-2024).