التربية تعتمد 168 لجنة لاختبار 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة لنهاية العام

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية بالتكليف حصة المطوع لجان سير اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة في قسميها الأدبي والعلمي التي ستنطلق يوم 29 مايو المقبل في جميع المناطق التعليمية ومدارس وزارة التربية الخاصة والتعليم الديني. وبلغ عدد اللجان 168 لجنة لاستقبال ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة لتأدية اختباراتهم.
وتصدرت منطقة الأحمدي التعليمية المناطق بعدد 37 لجنة ثم العاصمة التعليمية 36 لجنة والفروانية 33 والجهراء 22 ومنطقة مبارك الكبير التعليمية 15 والتعليم الديني 5 لجان، منها 3 للبنات و2 للبنين، وفيما يلي جداول بمقار اللجان والمدارس التي ستمتحن باللجنة.
من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي أن اللجنة المنظمة لاحتفالية تكريم المعلم تبذل جهودا كبيرة استعدادا للحفل الذي سيقام يوم 29 الجاري على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بجامعة الكويت، مشيرة إلى انه سيتم تكريم 331 معلما ومعلمة إضافة إلى 50 مدرسة متميزة.
وذكرت العنزي ان الوزارة ستجري بروفة للاحتفالية بحضور المكرمين خلال الفترة المسائية في يومي 21 و24 الجاري في المسرح نفسه، داعية جميع المكرمين الالتزام في الموعد المحدد والذي سيتم إبلاغهم فيه.
وأوضحت أننا نعمل جاهدين على رد الجميع لأهل الميدان التربوي على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في خدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلبة، متمنية استمرار هذا التميز والإبداع الذي سينعكس بالشيء الإيجابي على المنظومة التربوية.
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