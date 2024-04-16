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التربية تعتمد 168 لجنة لاختبار 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة لنهاية العام

4/16/2024 3:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية بالتكليف حصة المطوع لجان سير اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة في قسميها الأدبي والعلمي التي ستنطلق يوم 29 مايو المقبل في جميع المناطق التعليمية ومدارس وزارة التربية الخاصة والتعليم الديني. وبلغ عدد اللجان 168 لجنة لاستقبال ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة لتأدية اختباراتهم.
وتصدرت منطقة الأحمدي التعليمية المناطق بعدد 37 لجنة ثم العاصمة التعليمية 36 لجنة والفروانية 33 والجهراء 22 ومنطقة مبارك الكبير التعليمية 15 والتعليم الديني 5 لجان، منها 3 للبنات و2 للبنين، وفيما يلي جداول بمقار اللجان والمدارس التي ستمتحن باللجنة.
من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي أن اللجنة المنظمة لاحتفالية تكريم المعلم تبذل جهودا كبيرة استعدادا للحفل الذي سيقام يوم 29 الجاري على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بجامعة الكويت، مشيرة إلى انه سيتم تكريم 331 معلما ومعلمة إضافة إلى 50 مدرسة متميزة.
وذكرت العنزي ان الوزارة ستجري بروفة للاحتفالية بحضور المكرمين خلال الفترة المسائية في يومي 21 و24 الجاري في المسرح نفسه، داعية جميع المكرمين الالتزام في الموعد المحدد والذي سيتم إبلاغهم فيه.
وأوضحت أننا نعمل جاهدين على رد الجميع لأهل الميدان التربوي على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في خدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلبة، متمنية استمرار هذا التميز والإبداع الذي سينعكس بالشيء الإيجابي على المنظومة التربوية.

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