الخنفور سأحضر جلسة 14 مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) رشيد الفعم
أعلن النائب سعد الخنفور حضوره الجلسة الافتتاحية المقررة في المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في 14 مايو 2024. وأكد الخنفور أن الخبراء الدستوريين والقانونيين، وكذلك رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أقروا بأنه لا يوجد مانع دستوريا في استخدام المادة 106 من الدستور لتأجيل الجلسة الافتتاحية، كما أن حضور جلسة 17 أو 21 أبريل ليست له جدوى وفائدة مادام صاحب السمو الأمير لن يحضر الجلسة الافتتاحية ولن يكون هناك نطق «سامي» ولا خطاب أميريا يلقيه رئيس الوزراء. وأوضح الخنفور أنه مادام هناك خلاف دستوري بين الخبراء الدستوريين فعلينا الالتزام برغبة صاحب السمو في التأجيل فهو القائد وعلينا الالتفاف حوله في ظل التحديات الإقليمية التي تحيط بنا وله السمع والطاعة، وعليه أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية يوم 14 مايو المقبل.
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