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الخنفور سأحضر جلسة 14 مايو المقبل

4/16/2024 3:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
أعلن النائب سعد الخنفور حضوره الجلسة الافتتاحية المقررة في المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في 14 مايو 2024. وأكد الخنفور أن الخبراء الدستوريين والقانونيين، وكذلك رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أقروا بأنه لا يوجد مانع دستوريا في استخدام المادة 106 من الدستور لتأجيل الجلسة الافتتاحية، كما أن حضور جلسة 17 أو 21 أبريل ليست له جدوى وفائدة مادام صاحب السمو الأمير لن يحضر الجلسة الافتتاحية ولن يكون هناك نطق «سامي» ولا خطاب أميريا يلقيه رئيس الوزراء. وأوضح الخنفور أنه مادام هناك خلاف دستوري بين الخبراء الدستوريين فعلينا الالتزام برغبة صاحب السمو في التأجيل فهو القائد وعلينا الالتفاف حوله في ظل التحديات الإقليمية التي تحيط بنا وله السمع والطاعة، وعليه أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية يوم 14 مايو المقبل.

MENAFN16042024000130011022ID1108102394

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