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ضغوط لتجنب التصعيد ومخاوف من استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

4/16/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكثفت الجهود الديبلوماسية لتجنب تداعيات الهجوم الايراني غير المسبوق على اسرائيل، ومحاولة ثني الأخيرة عن الرد أو أقله تقليص حجمه ونطاقه، مع تصاعد دعوات ضبط النفس من جميع أنحاء العالم، لتجنب اتساع رقعة الحرب المستعرة في قطاع غزة، فيما وصل الجانبان تبادل التهديد والوعيد.
وإذ أكدت إسرائيل «إحباط» الهجوم الكبير الذي جاء انتقاما لقصف القنصلية في دمشق، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي بأن بلاده «سترد على إطلاق هذا العدد الكبير جدا من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيرات على أراضي اسرائيل»، بينما قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري لصحافيين في قاعدة جولس العسكرية بينما كان يعرض بقايا صاروخ إيراني تم اعتراضه «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا النوع من العدوان، إيران لن تنجو من العقاب».
وأضاف هغاري أنه بينما كان العالم يتحدث عن «التهديد النووي من إيران» كانت طهران «تبني تهديدا تقليديا في مسعى إلى خلق حلقة من النار في إسرائيل».
خطأ إستراتيجي
في المقابل، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قائلا «نعلن بكل حزم أن أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل واسع ومؤلم ضد جميع مرتكبيه»، وذلك خلال اتصال مع أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأضاف وفق ما نقل بيان للرئاسة الإيرانية «خلافا للنص الصريح للقوانين الدولية، لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحد الأدنى من واجباتهما القانونية في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.. من هذا المنطلق قامت إيران بتصميم وتنفيذ عملية ضد نفس المراكز التي تصرفت ضدنا تماشيا مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب» ميثاق الأمم المتحدة.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري إن «الصهاينة عليهم ألا يعالجوا خطأهم الاستراتيجي بخطأ استراتيجي ثان، لأنهم لو كرروا خطأهم الاستراتيجي فعليهم أن ينتظروا تلقي ضربة أقوى وأقسى وأسرع، وهذه المرة لن يمهلوا 12 يوما ولن يكون المقياس باليوم والساعات بل بالثواني».
ومع ان العديد من دول العالم أدانت الهجوم الإيراني، الا أن غالبية الأطراف، بمن فيهم حلفاء لإسرائيل، دعوها إلى تجنب رد فعل واسع قد يؤدي إلى زيادة تأجيج منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت بالفعل «على حافة الهاوية»، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن «الولايات المتحدة ودول أخرى تضغط على إسرائيل ليكون ردها مدروسا ومحدودا أو ألا ترد أبدا».
أجندة حرب
وانضمت اليابان للداعين إلى ضبط النفس وعبرت عن قلقها من «الهجمات الإيرانية التي تؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع في الشرق الأوسط»، وحثت طهران على «ضبط النفس».
ورأت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن «الوضع الراهن ليس في صالح المجتمع الدولي ككل، بما فيه اليابان، ولا في صالح إيران والشعب الإيراني».
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يجب منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «من فرض أجندة حرب على المنطقة وصرف الأنظار عما يحدث في غزة»، مشيرا إلى أن الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، و«لن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية».
وأضاف الصفدي -في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك قبل توجهها إلى اسرائيل- أن التصعيد خطر على الجميع، ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة، لافتا إلى أن المساعدات إلى القطاع في حدها الأدنى ولا تلبي الاحتياج.
بدورها، دعت بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيرات الإيرانية عقب استخدامها في الهجوم على اسرائيل.
وقالت بيربوك«سعيت أواخر الخريف مع فرنسا وشركاء آخرين داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نظام العقوبات على المسيرات بشكل أكبر» ليشمل أنواعا جديدة من المعدات التي تستخدمها طهران وحلفاؤها.
هجوم نووي
إلى ذلك، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن «قلقه» من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران على الدولة العبرية، مؤكدا أن هذه المنشآت أغلقت الأحد.
وردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطول المنشآت النووية الإيرانية، قال غروسي في مؤتمر صحافي «نحن قلقون من هذا الاحتمال»، مضيفا «ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في إيران بأن كل المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يوميا، ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية». وأضاف «قررت عدم السماح للمفتشين بالعودة إلى أن نرى أن الوضع هادئ تماما».
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى «البقاء موحدا» في مواجهة «العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي».
وعلى الرغم من تأكيد الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب إسرائيل ودعمها «الثابت» لها، قال الرئيس الأميركي جو بايدن «دحرنا هذا الهجوم» الإيراني، داعيا إسرائيل إلى تجنب تصعيد في المنطقة والعمل على «وقف لإطلاق النار» مرتبط بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
وفي السياق، تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وغوتيريش وجهات النظر بشأن العملية العسكرية الانتقامية الإيرانية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أمس.
وقال عبداللهيان إنها جاءت في إطار الحق المشروع للدفاع عن النفس وفي إطار القانون الدولي. وأضاف أنه رغم قدرة إيران على تنفيذ عملية على نطاق أوسع، إلا أنها استهدفت فقط المواقع العسكرية التي نفذت منها إسرائيل الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سورية.

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