المونس لزيادة غلاء المعيشة دون الرجوع للمجلس

MENAFN - Al-Anbaa) ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظقال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثامن عشر ووفقا للمادة (87) من الدستور، فإن مجلس الأمة مدعو للانعقاد يوم الأحد 21 أبريل الجاري.

وأوضح عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن إجراءات توليه منصب رئيس السن حتى الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس المجلس تأتي وفق المادة 92 من الدستور.

وأضاف «أبلغتني الأمانة العامة لمجلس الامة بتواصلها مع أكبر الأعضاء سنا وهو أحمد السعدون وقد أبلغها بالاعتذار عن عدم رئاسة السن بسبب إعلان ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وعليه، انتقلت مهام هذا الأمر لنا بشكل رسمي».

وذكر عاشور «أما فيما يتعلق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 فإنه بصدور المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بالتالي فلا محل لانعقاد هذه الجلسة».

وقال «الأمر الآخر فيما يتعلق بتوجيه الدعوة لجلسة يوم الأحد 21 أبريل 2024 وهو صباح أول يوم يلي العطلة بعد الأسبوعين اللذين يليان الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور، وانطلاقا من حرصنا على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية ودرءا لأي شبهات دستورية فإن المجلس مدعو بحكم الدستور وفقا للمادة (87) لجلسة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحا».

من جانب آخر، طالب النائب خالد المونس رئيس الحكومة الجديد الشيخ أحمد العبدالله باتخاذ قرار حكومي بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن دون الرجوع إلى المجلس وإلغاء لجنة إعادة النظر في الدعوم ليكون ذلك بادرة تعاون المجلس مع الحكومة.

وقال المونس:«المواطن يئن من غلاء الأسعار وأنصح وأحذر من الإقدام على المساس بجيب المواطن، وأحذر من عدم إصدار أو استحداث أي تشريعات تكون ذات أثر سلبي على ميزانية الأسرة الكويتية فلن نقبل بالمساس بجيب المواطن».

وأكد أن هناك حلولا كثيرة لتعزيز ميزانية الدولة ليس منها اللجوء إلى زيادة الأسعار على المواطن أو المساس بجيبه.