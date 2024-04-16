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حزم تشريعية بتوافق نيابي

4/16/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
اتساقاً مع التوجهات النيابية، تعقد اللجنة التنسيقية المكلفة بإعداد الخارطة التشريعية اجتماعا نيابيا «لم يتم حتى اللحظة التوافق على توقيته» يهدف إلى وضع آلية عمل اللجنة ومراجعة الأولويات التشريعية لمجلس 2023، وإجراء تعديلات على بعض التقارير الجاهزة، والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مخاطبة النواب ومعرفة الأولويات التي يرغبون في تضمينها بالخارطة التشريعية الجديدة، سواء في دور الانعقاد الأول، أو التي سيتم إعدادها خلال فترة الصيف.
مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأنه من المرجح عقد الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتم التركيز مبدئيا على تحديد التقارير التي ستدرج على جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الأول، خصوصا الجاهزة من حيث الدراسة، ورأي اللجان المختصة، ورأي الحكومة لاسيما أن بعضها تم التصويت عليه كمداولة أولى مثل تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة. وقالت المصادر إن اللجنة ستقوم بعد الاجتماع بمخاطبة النواب لتحديد أولوياتهم التشريعية، وذلك لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية، سواء في دور الانعقاد الأول، أو تجهيزها لفترة الصيف، موضحة أن هناك تقارير ستدرج على جلسات دور الانعقاد الأول ولن تتعدى 5 تقارير نظرا لقصر الدور، وتقارير تعد لتكون خارطة تشريعية شاملة تجهز خلال فترة الصيف، وستكون بالتنسيق مع الحكومة لضمان تمريرها.
وذكرت المصادر أن دور الانعقاد الأول ستدرج على جدول جلساته التقارير الأكثر أهمية والأكثر توافقا وجهوزية مثل زيادة غلاء المعيشة، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتأسيس شركة الصناعات التحويلية، والتعديلات على قانون المعاقين، والتعديلات على قانون المفوضية العليا.

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