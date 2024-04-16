خبير يكشف ترتيب فقدان الحواس عند الاحتضار

يمر الجسم بسلسلة من الأحداث والتغيرات عند انتقاله من الحياة إلى الموت، وأحد هذه العمليات هو تدهور وظائف الجسم والحواس.

يقول جيمس هالينبيك، متخصص في الرعاية التلطيفية في جامعة ستانفورد، في كتابه وجهات نظر الرعاية التلطيفية أن الموتى يميلون إلى فقدان حواسهم بترتيب معين عندما يبدأ جسمهم في التوقف عن العمل.



الجوع والعطش

يقول هالينبيك إن غالبية الأشخاص المحتضرين يعانون في البداية من انخفاض الشهية والعطش.

وذلك لأن الجسم المحتضر لا يحتاج إلى نفس الفيتامينات والمواد المغذية والتغذية التي يحتاجها الجسم السليم. كما أنها لا تحتاج إلى الطعام والشراب للحصول على الطاقة، لأنها في طور التوقف بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، سيواجه الجهاز الهضمي أيضًا وقتًا أكثر صعوبة في محاولة معالجة الطعام والشراب.

الكلام



عندما تبدأ وظائف الجسم بالتوقف عن العمل، يصبح الكلام بطيئاً ويصبح إجراء محادثة أمراً صعباً.

غالبًا ما يكون الانسحاب من التواصل علامة على استغناء الشخص عنه، وفي النهاية، من المحتمل أن يفقد القدرة على التحدث تمامًا لأنه يقضي وقتًا أطول في النوم أو في حالة اللاوعي.

وسيصبح تنفس الشخص المحتضر أيضًا غير منتظم، بما في ذلك التغيير من العميق إلى الضحل ومن السريع إلى البطيء، مما يعني أن الكلام قد يكون أيضًا عملاً روتينيًا.

الرؤية

الحاسة التالية التي تضعف

هي الرؤية، وعندما يبدأ بصر الشخص بالضعف، فقد يكون قادرًا على رؤية ما هو قريب فقط.

تتجه بالنسبة لكفيما يتعلق بما يمر به الشخص المحتضر، غالبًا ما يجد صعوبة في تتبع ما يحدث بشكل صحيح ويمكن أن يصاب بالهلوسة في بعض الأحيان. على سبيل المثال، قد يرون حيوانات أليفة أو أشخاصًا ماتوا قبلهم.

وقد تكون رؤيتهم أيضًا غير واضحة حتى يقعوا في حالة من فقدان الوعي.



اللمس

في الفترة القصيرة التي تسبق مرورهم عندما ينجرفون داخل وخارج الوعي، من المحتمل أن يظلوا قادرين على الشعور باللمسات والاستماع إلى أحبائهم.

ولكن بمجرد أن تبدأ حالة الغيبوبة، فإن الحاسة قبل الأخيرة هي اللمس، مما يعني أن هذه التبادلات الأخيرة مع العائلة والأصدقاء قد يشعرون بها فقط.

السمع

في اللحظات الأخيرة قبل الوفاة، يدخل غالبية المرضى في فترة عدم الاستجابة، حيث لا يعودون قادرين على الاستجابة أو تجربة بيئتهم الخارجية.

في هذه المرحلة، يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات الحسية بشكل مختلف عما كان يفعله دائمًا.

ومع ذلك، بفضل دراسة رائدة نُشرت في مجلة "Scientific Reports " في يونيو 2020، ثبت أن السمع هو الحاسة الأخيرة التي تختفي على الإطلاق - وبالنسبة لبعض الأشخاص، تظل هذه الحاسة معهم حتى اللحظات الأخيرة.

وباستخدام مؤشرات تخطيط أمواج الدماغ (EEG)، قام علماء الأعصاب في جامعة كولومبيا البريطانية بقياس النشاط الكهربائي في دماغ مرضى المستشفيات بعد أن فقدوا الوعي ثم لم يستجيبوا.

وفي الوقت نفسه، قاموا أيضًا بقياس المشاركين الشباب والأصحاء للمقارنة. ووجدوا هو أن الدماغ المحتضر استجاب بشكل مشابه للمجموعة الضابطة السليمة، مما أثبت أنه حتى في حالة اللاوعي التي تقترب من الموت، فإن السمع لا يزال موجودًا.