الوصل يقترب أكثر من التتويج بدرع الدوري



اقترب الوصل من الوصول إلى منصة التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، بعد فوزه على ضيفه حتا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد زعبيل في انطلاقة الجولة 19 للمسابقة، ليستمر «الإمبراطور» في سلسلة انتصاراته المتتالية، ويبتعد أكثر بالصدارة، ويضيف 3 نقاط لرصيده ويصل للنقطة 51 بالمركز الأول، ويتوقف رصيد حتا عند 5 نقاط بالمركز الأخير، وبات يحتاج الوصل إلى عدد قليل من النقاط في آخر 7 جولات من عمر الدوري ليفوز باللقب، دون انتظار لنتائج شباب الأهلي أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني بفارق 14 نقطة، ولكنه لعب مباراة أقل، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 13 أمام حتا، وستلعب في 20 مايو المقبل.

ترشيحات

وتدعم الإحصائيات الرقمية من ترشيحات الوصل للفوز بالدرع دوري هذا الموسم، إذ يحافظ على تغريده منفرداً على القمة منذ الجولة السابعة، وبسلسلة انتصارات وصلت إلى الفوز في 9 مباريات على التوالي مع نهاية مواجهته بالجولة 19، والتي أصبح بعدها أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول، بالتساوي مع العين وكل منهما سجل 23 هدفاً، والأكثر تسجيلا لثلاثة أهداف أو أكثر في 10 مباريات، كما سجل «الإمبراطور» 10 أهداف في مرمى الفرق الصاعدة، وساهم فابيو ليما في 5 منها بتسجيل 4 أهداف وتمريرة حاسمة، ونيكولاس خيمينيز في 4 منها بتسجيل هدفين وتمريرتين حاسمتين، ولا يزال الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في المسابقة حتى الآن.

الأمتار الأخيرة

من جانبه، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة النادي رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن الوصل يحترم جميع المنافسين، وسيلعب على تحقيق الفوز حتى آخر مباراة من عمر الدوري، مشيراً إلى أن المسابقة وصلت إلى أمتارها الأخيرة، ولكن لا يزال الوصل يطمح إلى المزيد من الانتصارات، لأن اللقب لا يزال في الملعب، وتوجه بالشكر إلى لاعبي الفريق على المجهود والأداء والنتائج التي يحققها في مبارياته وصولاً إلى لقاء حتا، منوهاً إلى أن الوصل كان يتمنى زيادة غلة أهدافه في الجولة 19، ولكن وقفت العارضة والقائم حائلاً دون ذلك.

شكر

بينما توجه ميلوش مدرب الوصل، بالشكر إلى جماهير الفريق، وطالبهم بالمزيد من الحضور في المباريات القادمة، وتحدث عن لقاء حتا مؤكداً أن الوصل حاول اللعب بشكل قريب من منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف، وأنهى المهمة أمام حتا بنجاح، ويفكر الآن في لقاء ضيفه الجزيرة 26 إبريل الجاري، ضمن الجولة 21، بعد تأجيل مباراة الوصل والعين في الجولة 20 لتقام 20 مايو المقبل، موضحاً أن الوصل يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن لقاء الجزيرة المقبل، سيكون مختلفاً عن سابق مواجهتي الفريق، وحسمهما الوصل بالفوز 4-2، في الجولة الثامنة للدوري، و3-0 في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأكد أن الوصل إذا قدم أفضل ما لديه، ولعب بتركيز عالٍ، فسيكون قادراً على الخروج بنتيجة إيجابية.

لحظات

في المقابل، قال نيناد فانيك مدرب حتا: «خططنا للضغط على الوصل لحرمانه من التسجيل، ولعبنا بتنظيم دفاعي جيد، ولكننا استقبلنا هدفين بطريقة سهلة وفي لحظات فارقة في آخر دقائق من الشوط الأول، وهو الأمر الذي تكرر كثيراً هذا الموسم، وكنا نسعى لإنهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي، للمزيد من الثقة في الشوط الثاني، والضغط على الوصل، ولكن خسارتنا للشوط الأول، بعثر أوراقنا في النصف الثاني».





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