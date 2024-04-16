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«الحبتور» للبولو والفروسية يكرم الرعاة وأصحاب الألقاب اليوم

4/16/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في السابعة من مساء اليوم بالمؤسسات والشركات الراعية والداعمة لأنشطة الموسم الحالي وأبطال مسابقاته وأصحاب الألقاب في حفل ختامه السنوي، الذي سيقام بفندق هيلتون بالحبتور سيتي.

ووجه مسؤولو النادي الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية في الدولة، وقيادات الاتحاد ومدراء أندية البولو والأجهزة الفنية والرياضية وفريق الدعم اللوجستي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويشمل التكريم 130 شخصاً إلى جانب الهيئات والشركات الداعمة ووسائل الإعلام والفرق التي شاركت في مسابقات الموسم للبولو والفروسية «قفز الحواجز والفروسية وأكاديمية تعليم ركوب الخيل».

شكر
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن الموسم الحالي كان حافلاً بالكثير من الأحداث والبطولات التي عززت من نشاط اللعبة على المستويين المحلي والخارجي، موجهاً الشكر إلى كافة شركاء النجاح وإلى كل من أسهم في إنجاح الموسم الرياضي.

وأوضح الحبتور، أن الإنجازات التي تحققت يعود الفضل فيها لكافة العاملين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والذين لم يدخروا جهداً لتحقيق الأهداف التنشيطية والترويجية للعبة وحفل تكريمهم السنوي هو أقل تقدير لجهود الجميع الملوسة، وتحفيزهم للاستمرار على نفس النسق من العمل.

فوز
على جانب آخر، انطلقت منافسات كأس دبي للبولو خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بهانديكاب 6 جول، بمشاركة 3 فرق هي: الحبتور والباشا وذئاب دبي، والتقى فريق الباشا ونظيره فريق الحبتور وانتهت المباراة بفوز فريق الحبتور بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة دانت فيها السيطرة لفريق الحبتور، فيما يواجه اليوم فريق الباشا منافسه فريق ذئاب دبي ويلعب عصر غد الخميس الحبتور وذئاب دبي وتختتم البطولة يوم السبت المقبل.

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