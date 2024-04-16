شطرنج الفجيرة بطل دوري الناشئين للموسم الجاري





أضاف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الرياضية، وذلك بعد فوزه ببطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة والمركز الثالث في دوري البراعم تحت 10 سنوات، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة جميع الأندية الشطرنجية في الدولة. وحقق فريق النادي بطولة الدوري تحت 14 سنة بعد حصوله على 13 نقطة بواقع فوزه في جميع الجولات وتعادل واحد ومن دون أي خسارة، أما فريق تحت 10 سنوات فقد حصل على 6 نقاط مقابل فوزين وخسارتين وحل ثالثاً.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الإنجازات تعكس توجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للعمل بالاستدامة الرياضية من خلال استكشاف مواهب رياضية مواطنة وتطويرها لرفد الرياضة الإماراتية باللاعبين المميزين، والرعاية الكريمة للشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ما مهد لتحقيق هذه الإنجازات، والتي تعكس أيضاً الخطة الاستراتيجية للنادي بتعزيز وتطوير المواهب ونشر ثقافة الشطرنج، كما عبر محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته للمستويات الذهنية العالية التي قدمها اللاعبون خلال المنافسات، مؤكداً أن الجهود التدريبية ستستمر بشكل تصاعدي للحفاظ على اللاعبين وتطويرهم بشكل يسهم بمواصلة تحقيق البطولات، مثنياً على جهود الجهازين الإداري والفني.

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