أبوظبي تستعد لاستضافة بطولتي جولة التحدي للغولف







تستعد أبوظبي لتعزيز حضورها على الساحة الرياضية العالمية خلال الأسبوعين المقبلين، مع استضافة مزدوجة مثيرة لبطولتين ضمن جولة التحدي العالمي للغولف.

ويحتضن نادي العين للفروسية والرماية والغولف منافسات جولة التحدي لأول مرة، مع استضافته بطولة «تحدي أبوظبي» في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري، قبل أن يكون نادي شاطئ السعديات للغولف الموقع المثالي لاحتضان بطولة «تحدي الإمارات» في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.

سيشهد هذان الحدثان رفيعا المستوى، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة وتنافس بعض النجوم الصاعدين في العالم في الأجواء الخلابة والملاعب من الطراز الحديث ضمن شهر آخر مليء بالأحداث الرياضية المثيرة في العاصمة.

وتأتي هاتان البطولتان للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي، مع تشكيلها إضافة إلى مجموعة الأحداث المرموقة في المدينة، بما في ذلك الفورمولا 1، وليلة النزال 308 المقبلة من «يو إف سي»، بالإضافة بطولة أبوظبي المرتقبة ضمن ختامي موسم جولة دي بي ورلد للغولف في نوفمبر المقبل.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبحت أبوظبي وجهة متميزة للرياضة العالمية، ويتواصل ذلك مع إقامة بطولتي جولة التحدي المقبلتين في ملعبين رائعين للغولف».

وأضاف: «لقد حقق هذان الحدثان المرتقبان نجاحاً كبيراً في العام الماضي، ونحن نتطلع إلى رؤية النجوم الصاعدين في عالم الغولف، وهم يتنافسون هنا مرة أخرى».

وتابع: «تساعد هاتان البطولتان، إلى جانب بطولة أبوظبي رفيعة المستوى للغولف في نوفمبر المقبل، على لعب دور رئيسي في إبراز أبوظبي كوجهة لسياحة الجولف، وتجلب قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، كما أنهما تكملان الروزنامة الرياضية المتنامية في العاصمة، والتي تشهد استضافة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك العديد من بطولات الجولف المرموقة».

تعتبر بطولتا جولة التحدي المقبلتين، اللتان تقامان أيضاً بدعم من أرينا، فينيكس كابيتال والليث، جزءاً من الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الإمارات للغولف، والتي تهدف إلى تطوير لعبة الجولف في الإمارات على مدار العقد المقبل على الأقل.

سيتم تخصيص ثلاثين مقعداً في كل بطولة مقبلة لاتحاد الإمارات للغولف للمساعدة في خلق فرص اللعب، وتوفير مسار للاعبي الجولف الإماراتيين، حيث يعد كلا الحدثين جزءاً من جدول جولة التحدي التي تقام تحت ما يعرف بمسمى «الطريق إلى مايوركا» العالمي 2024.

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