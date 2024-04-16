الحكومة الإسبانية تتعهّد بإصلاح الوضع غير المقبول في اتحاد كرة القدم



تعهّدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء البدء بإصلاح الوضع "غير المقبول" في اتحاد كرة القدم المحلي الذي يعيش فضيحة فساد تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد.

واستقال الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس من منصبه في سبتمبر الماضي، بعد تقبيله بالقوة لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو، بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في أغسطس الماضي، كما يُتّهم بـ"تبييض الأموال، الفساد التجاري..." وحتى "الانتماء الى منظمة إجرامية".

ويخضع الرئيس الموقت للاتحاد بدرو روشا للتحقيق أيضاً في إطار فضيحة الفساد التي تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد.

وأشار تحقيقٌ في المحكمة الرياضية العُليا في إسبانيا إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قراراتٍ "تتجاوز صلاحياته".

وقال وزير الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة خوسيه مانويل أوريبيس إن "المجلس الأعلى للرياضة والحكومة سيبذلان كل ما في وسعهما لتصحيح هذا الموقف غير المقبول".

وفقاً لوسائل إعلام محلية، وجدت المحكمة الرياضية أن اللجنة الإدارية في الاتحاد - التي تولّت المسؤولية بعد استقالة روبياليس - اتخذت إجراءات لم يكن مسموماً لها اتخاذها، من بينها تمديد عقد مدرب المنتخب الأوّل لويس دي لا فوينتي.

وقال أوريبيس "بعد القرار (من المحكمة الرياضية العُليا) الذي يصف أفعال رئيس (الاتحاد) واللجنة الإدارية في الأشهر الماضية بالخطيرة للغاية، سأدعو إلى اجتماع لمجلس الإدارة في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار".

ويُمكن للمحكمة بعد ذلك أن تُعلن أن روشا - نائب رئيس روبياليس سابقاً والرئيس المؤقت حالياً - غير مؤهل ليكون رئيساً، على الرغم من أنه المرشّح الوحيد للانتخابات التي ستقام في 6 مايو.

وفي مارس، أقال الاتحاد العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد الى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.

ويتعلق الأمر بعقود وقعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.

وقال أوريبيس "من مصلحة الحكومة أن يتم التحقيق في الأمور حتى النهاية".

لكنه أصرّ على أن الفضائح لن "تؤثّر إطلاقاً" على استضافة بلاده كأس العالم عام 2030، بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

وتابع "أتواصل مع +فيفا+ (الاتحاد الدولي للعبة) كل يومٍ تقريباً، وأعتقد أنه لم يكن مثل هذا التواصل السلس سابقاً".

وأردف "إنهم متأكدون من أن إسبانيا بلدٌ يعرف كيف ينظم الأمور... كأس العالم ليست في خطر".

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