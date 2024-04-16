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تغريم الزمالك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال لقاء القمة أمام الأهلي

4/16/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء تغريم الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه مصري لسحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال مباراته مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة أمس الاثنين.

وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت "توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه (1030.90 دولار) وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

"إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

"عدم مصاحبة مصطفى حسين (ميلا) عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربع مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت".

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباراتين أقل.
ويتصدر بيراميدز المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.

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