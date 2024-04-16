تغريم الزمالك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال لقاء القمة أمام الأهلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء تغريم الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه مصري لسحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال مباراته مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة أمس الاثنين.
وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت "توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه (1030.90 دولار) وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.
"إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.
"عدم مصاحبة مصطفى حسين (ميلا) عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربع مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت".
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباراتين أقل.
ويتصدر بيراميدز المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.
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