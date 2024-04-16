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غوارديولا مدرب سيتي: من السابق لأوانه الحلم بتحقيق الثلاثية

4/16/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إنه وبقية أفراد الفريق متحمسون لإمكانية الفوز بالثلاثية للمرة الثانية على التوالي بينما حذر المدرب بيب غوارديولا من السعي خلف أحلام لا تزال بعيدة المنال.

ويستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد بعدما تغلب عليه في قبل نهائي الموسم الماضي قبل أن يحقق اللقب للمرة الأولى.

كما يتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الثلاثاء "لن أقول للاعبي فريقي 'لا تفكروا في ذلك'، لكن رأيي مختلف. نحن بعيدون جدا عن تلك الأحلام الافتراضية.

وأضاف "عندما نصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتبقى لنا ما بين مباراتين إلى ثلاث في الدوري ونهائي دوري أبطال أوروبا، سأبدأ في التفكير في ذلك.

"بدأت أفكر في تحقيق الثلاثية الموسم الماضي فقط عندما تغلبنا على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

ويمكن لفريق المدرب غوارديولا أن يحجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام إذا فاز على تشيلسي في قبل النهائي يوم السبت على ملعب ويمبلي.

كما يتقدم الفريق بنقطتين على أرسنال وليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ست جولات على النهاية.

وحصد سيتي الثلاثية، التي تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة الموسم الماضي ليعادل فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية في 1998-1999.

ولم يفز أي فريق بالثلاثية في موسمين متتاليين ولم يحقق أي فريق إنجليزي الثلاثية مرتين.
وقال سيلفا إن اقتراب الفريق من كتابة التاريخ يمكن أن يكون حافزا لهم لبقية الموسم.

وأضاف "من الواضح أنه مصدر إلهام ودافع، نريد أن نصنع الإرث.
"نريد أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. نريد دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي والثلاثية للمرة الثانية تواليا.

"في أسبوع واحد قد نخرج من جميع المنافسات. لكننا نقاتل".
وتعادل ريال مدريد وسيتي 3-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لتبقى مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وسيستعيد سيتي لاعب الوسط كيفن دي بروين بعد غيابه عن مباراة الذهاب في ملعب برنابيو بسبب المرض

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