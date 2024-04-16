توخيل مدرب بايرن: الخبرة مهمة لكن علينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز على أرسنال

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ قبل مباراة غدا الأربعاء إن فريقه يتفوق قليلا على أرسنال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نظرا لتاريخه الكبير في المسابقة لكن لا يزال يتعين عليه أن يكون في أفضل حالاته لتحقيق الفوز.

ولم يتجاوز بايرن دور الثمانية منذ فوزه بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2020، بينما لم يحقق أرسنال اللقب بعد.

ومع انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، سيكون الضغط على فريق المدرب توخيل في ملعب أليانز أرينا، خاصة أن أوروبا هي فرصته الوحيدة للتعويض بعدما خسر لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الثلاثاء "لدينا أفضلية طفيفة بالنظر إلى خبرتنا في هذه المسابقة.

"لكن لتحويلها إلى مزية حقيقية، نحتاج أيضا إلى تقديم أداء قوي. نحن مستعدون لتقديم كل ما لدينا.

"سنحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى. سنحتاج إلى الشغف ونفس الانضباط الخططي مثل مباراة الذهاب. نريد حقا الفوز بهذه المباراة. سيكون من المهم للغاية أن يأتي كل مشجع لدعمنا وتحفيزنا.

"إنهم يلعبون كرة قدم جذابة للغاية على أعلى مستوى.

"قدمنا أداء جيدا في مباراة الذهاب، لكننا وصلنا إلى منتصف الطريق فقط. نحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى ونأمل أن يمنحنا اللعب على أرضنا الدعم الذي نحتاجه".

وكان هاري كين مهاجم بايرن، الذي سجل 39 هدفا في كافة المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق، مصمما على إبقاء الجماهير تحلم بختام الموسم بطريقة مميزة.

وقال كين "كان موسما مخيبا في الدوري. التقدير والتهاني لباير ليفركوزن على ما حققه.

"نحن صادقون ومنفتحون ونقول أننا لم نحقق المستويات التي نريدها. قدمنا أداء أفضل في دوري أبطال أوروبا.

"لدينا فرصة كبيرة غدا لإبقاء آمالنا حية هذا الموسم وإبقاء بعض الأمل لدى الجماهير بأننا قادرون على تحقيق شيء مميز".

ووصل قائد منتخب إنجلترا إلى نهائي المسابقة خلال فترة وجوده مع توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019، وخسر 2-صفر أمام ليفربول.

وقال كين إن الرغبة في التغلب على عقبة النهائي لا تزال قائمة.

وأضاف "عندما تصل إلى النهائي ولا تلامس اللقب، فسيكون هناك دائما نار مشتعلة بداخلك للعودة إلى هناك والتقدم خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف "لدينا فرصة تبدأ بمباراة كبيرة غدا، وبعد ذلك، إذا تأهلنا، سيتبقى لدينا مباراتان فقط قبل (خوض مباراة النهائي) في ملعب ويمبلي.

"إنه هدف بعيد المنال في الوقت الحالي، ويمكنني فقط محاولة تقديم أفضل أداء لي، وبخطوة بخطوة يمكننا تحقيق أهدافنا"

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