منهاج زايد.. القدوة أساس التخطيط

يُوضح القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الحياة كفاح مستمر منذ ولادة الإنسان، وأن المسؤولية أمانة ووفاء، ومن يكلف بها عليه أن يحيط بمن كلفه بعدم قدرته على تحملها إذا شعر بأنه سيقصر، أو غير كفء لها. إن على المسؤول أن يتخذ من كفاح الرجال الذين سبقوه قدوة له.



كل يوم يمر نستكشف من الوالد المؤسس مفاجآت جديدة في سرده الاستراتيجي. وما جعلنا نتوقف اليوم الطريقة الفريدة التي اعتمدها في بناء الدولة الوطنية من خلال التخطيط الاستراتيجي. إنها استراتيجية استثنائية استندت إلى مفهوم القدوة، جعلها محوراً أساسياً في تحقيق النجاح والتقدم.

في عباراته التوجيهية، كان الوالد الشيخ زايد يبرز قيمة القدوة كأساس للتخطيط الاستراتيجي، مؤكداً أنها المفتاح لتحقيق التطلعات المستقبلية. وكان يحث على تحديد الأهداف بناءً على نموذج القدوة الملهم، مؤكداً على أن القدوة الحسنة قادرة على توجيه عملية اتخاذ القرار وتحفيز الفرق لتحقيق الأهداف.



تطبيق هذا المفهوم من قبل القائد المؤسس لم يقتصر على شريحة معينة من المجتمع، بل امتد ليشمل جميع الفئات العمرية والاجتماعية، سواء كانوا مسنين أو شباباً، مدنيين أو عسكريين، مسؤولين أو أفراد الجمهور العام. كان يحث الجميع على المشاركة في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة، وتحمل المسؤولية وبذل الجهد لخدمة الوطن مع توفير القدوة المثالية. وكان يعكس هذا المبدأ في سلوكه الشخصي والمهني، موجهاً الأجيال الجديدة نحو النجاح والتفوق، حاثاً الجميع على اعتماد العمل الجاد والمثابرة.



في حديثه مع لاعبين لكرة القدم، دعاهم إلى أن يكونوا قدوة للآخرين وأن يعملوا بجد، قائلاً: إننا نطلب من الشباب دائماً أن يكونوا قدوة، وأن يعملوا بجد؛ لأن العمل هو الذي يقودنا إلى التقدم. إننا لا ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن فلان أو قريب فلان، لكننا ننظر إليهم على أساس ما يقدمونه من جهد لوطنهم. ونحن سنقدم للشباب كل ما يحتاجون إليه ليحققوا آمالنا فيهم.



كما نجد أيضاً في حديثه إلى ضباط تخرجوا في كلية زايد الثاني العسكرية: «نرجو الله عز وجل أن تكونوا الغرس الطيب، وقدوة للشباب من إخوانكم، وخير خلف لخير سلف».



وفي رده على بعض الأسئلة خلال لقائه مع عاملين في السلك الدبلوماسي وأجهزة الدولة، قال: يجب أن يكون كل مسؤول على رأس أي جهاز في الدولة قدوة للعاملين معه، وكذلك رب الأسرة الذي يعلم أولاده.

وفي وصيته لأحد سفراء الإمارات، أكد أن الشخص الذي يقبل بتحمل المسؤولية عليه واجب الحذر من أي خطأ؛ حتى لا يؤخذ عليه وعلى أبناء منطقته أي مأخذ، وإن نجاحه في عمله يؤهله لأن يكون قدوة في الشهامة والوفاء.

وفي حديث له لطلاب فائزين في مسابقة ثقافية، أوضح الشيخ زايد أنه لا مال بدون رجال، ولا رجال إلا بالمال، فالرجال لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بدونه، ومع المال لا بد من العمل؛ لأن العمل لا يستوي مع المتقاعس أو الكسول، والإنسان الذي لم يوفق فإن فشله يرجع إليه، والذي أسعد نفسه بعمله ونشاطه لا بد وأن يكون قدوة للكسول لكي يسعى للحاق به.



وخلال جولة تفقدية في إمارات الدولة، قال: إذا اعتمد الإنسان على نفسه سد حاجته، وإذا نظر إلى من عمل واجتهد ونفع نفسه وأهله فإنه يصبح قدوة لأبنائه، فيحذون حذوه؛ لأن أفضل معلم للأبناء هو الوالد، والمعلم للشعب كله هو القائد.

بفضل تبنيه لمفهوم القدوة، كواحد من أهم المبادئ التي يجب أن نستفيد منها في مجال التخطيط الاستراتيجي، أصبح الشيخ زايد مثالاً في هذا المجال. اتسمت نفسه بالشجاعة والوفاء في تحمل المسؤولية، مما جعله قدوة يحتذي بها الجميع بمن فيهم الأجيال القادمة، في سعيهم نحو التقدم والازدهار.