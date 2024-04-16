مهارة إدارة وتحديد الأولويات

إن إدارة الأولويات من أهم القضايا في حياتنا كلها وتحتاج منا العناية والاهتمام ولكن من أعظم المشاكل التي نواجهها ضعف قدرتنا على إدارة أولوياتنا فتجد الواحد منا يجتهد ويتعب يومه كله ويقف في النهاية باحثاً عن المنجزات التي تركها، وللأسف لا يجد شيئاً يملأ يده ويتحسر على فوات وقته ويتألم على ذهاب لحظات يومه ولعل من أعظم أسباب الإخفاق في حياتنا أننا لا نعرف ما هي أولوياتنا التي يجب أن ننجزها أو ربما نعرف أولوياتنا لكننا لا نضع الوقت الكافي لإنجازها لذلك أول ما ينبغي علينا أن نفعله أن نكتب أهدافنا التي نريد تحقيقها في حياتنا في مستوياتها المختلفة سواء الذاتية أو الأسرية أو الاجتماعية أو العملية ومن ثم نضعها أولوية بمعنى أن ننشغل بها ولا يشغلنا عنها شيء مهما كانت ضرورته وبهذا التفكير ننجز الأولويات ويتفرغ الإنسان بعد ذلك لإنجاز ما بقي من مهام.

البعض منا لا يعرف كيف يدير احتياجاته ولا يختار منها الأولويات فيشعر بأنه في صراع مستمر ما بين العمل والعائلة، ويشتكي البعض بأنهم لا يمكنهم إنجاز كل الأدوار المطلوبة منهم في الحياة، وأن هناك الكثير من الأمور المهمة التي يجب إنهاؤها. وكلما ركض في هذه الحياة شعر بعدم التوازن، لنعود لفيلم طفل الكاراتيه ونتذكر ذلك المشهد الذي ذهب فيه المعلم العجوز مع تلميذه الصغير إلى البحر وأعطاه لوح التزحلق على الماء قائلاً له: «اذهب وتعلم التوازن»، مرة بعد مرة وكلما صارع التلميذ الصغير الأمواج المتلاطمة وزلقت قدماه نظر من بعيد ليرى معلمه العجوز يقف على رجل واحدة محاولاً إيجاد التوازن وهو ينقل حركته في الهواء بين رجل وأخرى.



في الحقيقة أن الأدوار متداخلة إلى حد بعيد وتعتبر بيئة متكاملة حيث يؤثر كل دور في الآخر نختصرها بقول غاندي: لا يمكن للمرء أن ينجح في قسم من حياته بينما هو لا يحسن صنعاً في باقي الأقسام، فالحياة كل لا يمكن تجزئته.

إن أول ما ينبغي أن نعنى به في هذا الشأن أن نعرف أدوارنا في الحياة ثم ننصب لكل دور الأهداف التي تأخذ بنا للنجاح ثم نرتبها على حسب الأولويات ونضع لكل منها الوقت المناسب، فالنجاح لن يأتي بدون ترتيب وإدارة الأولويات في الحياة.