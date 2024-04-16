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مطارات دبي تنصح المسافرين باستخدام المترو للوصول إلى المطار

4/16/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.

وذكرت مطارات دبي عبر حسابها على منصة "إكس" أنه تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين، لافتة إلى وجود تراكمات للماياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

وأفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة 'إكس'، بأنه وبسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

وحثت مطارات دبي المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

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