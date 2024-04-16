عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المجر التداعيات الخطيرة لتوتر الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر مجمل التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع لمنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة خلال المرحلة الراهنة هي التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، مؤكدا على أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

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