عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المجر التداعيات الخطيرة لتوتر الأوضاع في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر مجمل التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع لمنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.
وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة خلال المرحلة الراهنة هي التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، مؤكدا على أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.
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