حملة حق معلوم تنفق 48.8 مليون درهم وتوزع مليونا و47 ألفا و670 وجبة خلال رمضان



انفقت جمعية بيت الخير خلال حملة "حق معلوم" 48 مليونا و893 ألفا و824 درهما استفاد منها 19 ألفا و820 أسرة وحالة كما وزعت مليونا و74 ألفا و670 وجبة إفطار استفاد منها يوميا خلال الشهر الكريم 35 ألفا و822 صائما ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة مليونا و94 ألفا و490 محتاجا أسرا وأفرادا.

وتوزع إنفاق الحملة على عدة مشاريع في مقدمتها مشروع المير الرمضاني الذي أنفقت الجمعية عليه 5 ملايين و612 ألفا و700 درهم واستفادت منه 4098 أسرة وحالة ومشروع "إفطار صائم" بقيمة بلغت 10 ملايين و800 ألف درهم.

ووزعت الحملة مليونا و812 ألف درهم زكاة الفطر على 8,156 أسرة وحالة وقد أضيف دعم المشاريع الثلاثة إلى المساعدات النقدية التي توزع على الأسر المواطنة الأقل دخلا بشكل شهري والتي بلغ حجمها 4 ملايين و137 ألفا و300 درهم واستفادت منها 769 أسرة مواطنة محدودة الدخل بالإضافة إلى 56 أسرة استفادت من البطاقات الشهرية المخصصة للدعم الغذائي بقيمة 155 ألف درهم.

واحتل الدعم الإنساني والمجتمعي الجزء الأكبر من عطاء "بيت الخير" خلال حملة "حق معلوم" التي قدمت مساعدات طارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكثر الناس حاجة بلغت قيمتها 25 مليونا و46 ألفا و87 درهما استفادت منها 6677 أسرة وحالة بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنقق مليونا و330 ألفا و737 درهما منها مبلغ 531 ألفا و463 درهما قدمت لدعم مبادرة "يد الخير" التي أطلقتها صحيفة "الإمارات اليوم" بالتعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ليبلغ عدد الغارمين المستفيدين 64 متعثرا ومواطنا تم إطلاق سراحهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد.

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