استمرار التعلم عن بعد في مدارس أبوظبي الخاصة غداً الأربعاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استمرار التعلم عن بعد في مدارس الإمارة الخاصة إلى غد الأربعاء نظرا للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع المدرسي.
اضافة إلى ذلك اخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد يوم غد الأربعاء ، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر
Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16042024000110011019ID1108102233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.