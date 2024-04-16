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استمرار التعلم عن بعد في مدارس أبوظبي الخاصة غداً الأربعاء

4/16/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استمرار التعلم عن بعد في مدارس الإمارة الخاصة إلى غد الأربعاء نظرا للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع المدرسي.

اضافة إلى ذلك اخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد يوم غد الأربعاء ، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر
Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

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