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استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الفجيرة غداً الأربعاء

4/16/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت حكومة الفجيرة استمرار العمل عن بعد يوم غد“الأربعاء” الموافق17 أبريل الحالي، بناء على الأحوال الجوية السائدة.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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