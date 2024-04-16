يوسف آل علي: خطط توسعية لزيادة شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على مبادرة لتوزيع وبناء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية في الإمارات الشمالية.

وقال آل علي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/، على هامش فعاليات اليوم الأول من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إنه يجري العمل حالياً على استبدال الشواحن القديمة بشواحن عالية السرعة ولدينا خطط توسعية كبيرة في هذا المجال.

وحول حجم الاستثمارات المتوقعة لهذه المبادرة، أوضح أنه يجري العمل حالياً بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وسيكون هناك مؤتمر في مايو المقبل سيتم الإعلان خلاله عن جميع التفاصيل المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أهمية المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، لا سيما أنها فرصة جيدة للشركات للاطلاع على أحدث التطورات في القطاع ورصد الممارسات التي تتبعها مختلف الجهات داخل وخارج الدولة، منوها بأن القمة تشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والتشريعية وعلى رأسها وزارة الطاقة البنية التحتية، بالإضافة إلى الجهات والشركات المطورة للتكنولوجيا وهو ما يسمح لنا بالتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تستعرض خلال القمة آخر مشاريعها وعلى رأسها محطة تحلية مياه البحر "نقاء" التي تمّ إنشاؤها في إمارة أم القيوين، وتعد من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم.

وأكد آل علي أن المحطة بلغ حجم استثماراتها نحو 3 مليارات درهم وبقدرة تبلغ 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً وتعمل وفق نظام المنتج المستقل، مشيراً إلى أن هذه المحطة سمحت للشركة بتحقيق الاستدامة في قطاع المياه وتخفيض البصمة الكربونية.

وأوضح أنه مع تشغيل محطة "نقاء" تم إيقاف جميع المحطات السابقة التي تعمل بتكنولوجيات حرارية، لافتاً إلى أن الفرق بين محطة "نقاء" والمحطات القديمة هو انخفاض بنحو 70 في المئة في البصمة الكربونية، لنساهم بذلك في جهود دولة الإمارات فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

وذكر أن الشركة استثمرت أيضاً أكثر من ملياري درهم في شبكة النقل وتخزين المياه ضمن منظومة قوية وتصميم متميز لتقليل استهلاك الكهرباء وزيادة الكفاءة في موضوع التخزين والتوزيع، مشيراً إلى وجود سعات تخزينية حالياً موجودة في مناطق استراتيجية وعلى ارتفاعات مختارة بدقة.

وتابع آل علي: "نحن اليوم لدينا استطاعة لتزويد إمارة راس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة بالمياه من دون استخدام الضخ بالإسالة والجاذبية.. وهذا بحد ذاته كان حلاً مبتكراً ساهم في تخفيض التكلفة في التوزيع والتخزين”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إلى أن الشركة لديها استثمارات ضخمة سنوياً تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار درهم ضمن إطار عملها الاعتيادي، لافتاً إلى وجود نمو كبير في مختلف مشاريع الشركة وهو نمو صحي.

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