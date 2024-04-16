شرطة ودفاع مدني أبوظبي تواصلان جهودهما للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة

أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مواصلة جهود الفرق المختصة التعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

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