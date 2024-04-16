شرطة ودفاع مدني أبوظبي تواصلان جهودهما للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة ودفاع مدني أبوظبي تواصلان جهودهما للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة
التاريخ
4/16/2024 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مواصلة جهود الفرق المختصة التعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16042024000110011019ID1108102230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.