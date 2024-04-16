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لص يعيد أموالا سرقها قبل 30 عاما لصاحبها ويعتذر

4/16/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعاد لص في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق مبلغا ماليا سرقه قبل نحو 30 عاما مع رسالة اعتذار، دون أن يكشف عن هويته.

ومساء السبت الماضي، طرق رجل ملثم باب أحد منازل السليمانية، قبل أن يترك بيد سيدة فتحت له كيسا، ثم غادر دون قول شيء.

وأوضح هيرش كريم أن عائلته عثرت داخل الكيس على ظرف مغلق بداخله 400 ألف دينار عراقي (نحو 300 دولار)، مع رسالة اعتذار باللغة الكردية.

وسرد اللص في الرسالة تفاصيل الواقعة، وطلب مسامحته على سرقته المبلغ بين عامي 1990 و1998، حيث كتب: "بحثت عنك بعد أن غيرت منزلك.. سرقت 400 دينار عراقي من منزلك في ناحية (سمود)، لذلك أعدت لك هذه الـ 400 ألف دينار، أتمنى أن تبرئني الذمة، ولم أكن أمتلك حينها أي دينار في جيبي وكنت بحاجة ماسة إليها".

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